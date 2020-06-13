Haber Giriş: Kaynak: İHA-AA
Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hayvanlarını otlatmak için gittiği merada üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde merada koyunlarını otlatan Hasan Hüseyin Oygün’ün üzerine yıldırım düştü.
Merada hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hasan Hüseyin Oygün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Haberler
- 03:57
- 03:40
- 03:29
- 03:26
- 02:57
Sıradaki Haber
Ordu'da müzikholde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz