Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 08:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
24 yaşındaki Miraç Gür'ün kullandığı otomobil, Meydanbaşı Mahallesi Recai Kutan Caddesi Ali Baba Mezarlığı önünde refüje çarptı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen sürücü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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