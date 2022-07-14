Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Pendik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı yolu Teknopark Bulvarı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, bir kargo şirketi adına çalıştığı öğrenilen motosiklet de devrilerek sürüklendi.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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