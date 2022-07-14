Sabiha Gökçen Havalimanı yolu Teknopark Bulvarı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, bir kargo şirketi adına çalıştığı öğrenilen motosiklet de devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.