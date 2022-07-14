Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Uğur F. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ayla K. idaresindeki otomobil Ağaçlı Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Ayla K, Uğur F. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yusuf B, Cavit Y, Demet K, Mesut K. ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Datça'daki yangına 5 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz