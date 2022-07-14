Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 05:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de saman yüklü tırda yangın
[Fotograf: AA]
İzmir'in Bayındır ilçesinde saman yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hasan Can'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırda Buruncuk Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen sürücü Can, Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, tır kullanmaz hale geldi.
Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Bayındır-Ödemiş ve Tire kara yolu, çalışmanın tamamlanmasıyla açıldı.
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