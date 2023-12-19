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Türkiye
AA 19.12.2023 11:07

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 5 heykel ele geçirildi

Malatya'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi, 1 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 5 heykel ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaçakçılık Malatya Tarihi Eser
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