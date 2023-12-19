Türkiye
AA
19.12.2023 11:07
Malatya'da tarihi eser operasyonu: 5 heykel ele geçirildi
Malatya'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi, 1 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.
[Fotograf: İHA]
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi.
Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.