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Türkiye
TRT Haber 19.12.2023 10:52

TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin düzenlediği İnsanlığın Gerçek Dostları ödül töreni İstanbul’da yapıldı. Sigara bağımlılığı ile mücadelesinden ötürü TRT’ye de ödül verildi.

Türkiye Sigarayla Savaşanlar Derneği, İstanbul’da düzenlediği ödül töreniyle tütün ve mamüllerinin zararlarına karşı mücadele edenleri ödüllendirdi.

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen “İnsanlığın Gerçek Dostları” töreninde TRT'ye tütün ve tütün mamüllerine karşı mücadelesinden ötürü TRT'ye ödül verildi. Ödülü, TRT İstanbul Bölge Müdürü İbrahim Bulut aldı.

"Son 20 yılda oluşan bilinç artarak devam edecek"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sigaraya karşı toplumda bilinç düzeyinin artığını söyledi.

“Hiçbiriniz evladının sigara içmesini istemez. Ama çocuğumuz için istemediğimizi bile bile bir şekilde etkide kalarak kendimiz yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sizlerin gayretleri, bizlerin destekleriyle toplumda bu son 20 yılda oluşan bilinç artarak devam edecek.”

Ödül töreninde Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla öğrenciler tarafından hazırlanan defile beğeni topladı.  

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TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
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