Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sis etkili
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Malatya'da yoğun sis etkisini gösteriyor. Kentte görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Kentte sabah etkisini artıran sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebildi.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
Etiketler: Malatya Hava Durumu
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