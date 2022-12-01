İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgüte yakın ve destek olan kişiler ve gruplar ile irtibatlı olarak çatışma bölgelerine geçiş arayışında ve kentte terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.

İstanbul'un 10 ilçesindeki 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.