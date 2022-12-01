Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ ve Şırnak maden sahaları ihale edilecek
[Temsili fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Tekirdağ ve Şırnak'ta 4'üncü grup 2 maden sahası ihale edilecek.
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tekirdağ ve Şırnak'ta 4'üncü grup küçük alan 2 maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.
İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) internet adresinde duyurulacak.
Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.
İhaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.
Etiketler: Maden Tekirdağ Şırnak Resmi Gazete
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