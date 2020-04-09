Malatya'da gün içinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde de sürdü.

Sağanak, yolları göle çevirip araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz gece manzaraları çıkardı.

[Fotoğraf: DHA]

Caminin minaresi alev topuna döndü

Yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi ise tesadüfen evinin yanındaki cami minaresine yıldırımın düşme anını kaydetti. Camideki paratonerin şimşeği çektiği sırada enerji ile ortaya çıkan alev topu dikkati çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Barguzu Caddesi'ndeki Sofuoğlu Camii'nin minaresinde hasar oluşurken, yaralanan olmadı.