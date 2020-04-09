Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokakları dezenfekte edildi. Ayrıca, ekipler vatandaşlara ücretsiz maske de sundu.
Türkiye, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün yayılımını engellemek üzere çalışmalarına devam ediyor.
Kırıkkale Belediyesi de dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Mist Blower araçla başta Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Alparslan Türkeş Bulvarı olmak üzere kentteki diğer cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler maske de dağıttı
Belediye ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarının ardından tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemesi atıklarının yere atılmaması için kentin birçok noktasına atık kutuları yerleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan Kırıkkale Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sanayi sitesinde maske dağıttı.
Etiketler: Kırıkkale koronavirüs koronavirüs önlemleri covid-19 dezenfekteSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 02:33
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