Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kayseri'de otomobil devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Sürücü Mükremin Çalışkan kazadan yara almadan kurtuldu.
Kocasinan Bulvarında, Mükremin Çalışkan yönetimindeki 38 EL 462 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin yardımına koştuğu Çalışkan, otomobilden çıkarıldı.
İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: yağış trafik Kazası kaza kayseriSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 02:49
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