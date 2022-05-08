Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 12:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da kurt saldırısı: 200 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde dağdan inen kurt sürüsü Önder Şahin'e ait ağıla girerek, 200 koyunu telef etti.
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Önder Şahin'e ait 200 koyunun bulunduğu ağıla kurt sürüsü saldırdı.
200 koyununun öldüğünü belirten ağıl sahibi Önder Şahin, zararının yaklaşık 500 bin lira olduğunusöyledi.
Olayın arıdan, Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ağıla giderek inceleme yaptı.
Etiketler: Malatya Hayvancılık
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