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Türkiye
İHA 22.10.2023 12:05

Malatya'da köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde TOKİ tarafından afetzedeler için yapılan köy tipi konutların yapımı devam ediyor.

Malatya'da köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor
[Fotograf: İHA]

Hasarın büyük olduğu ilçelerden biri olan Doğanşehir ilçesinde de bir yandan toplu konutlar devam ederken, bir yandan da kırsalda köy tipi evlerin yapımı hızla sürüyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, köy evlerinin yapımını devam ettiği mahallelerden biri olan Altıntop Mahallesi’nde çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Depremin hemen ardından yer tespiti yapılan mahallelerde zaman kaybetmeden evlerin inşasına başlanıldığını ifade eden Zelyurt, Altıntop Mahallesi’nde 59 köy evinin inşasının sürdüğünü söyledi.

Malatya'da köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor

Evlerin net 105 ve 115 metrekare olarak 3 artı 1 şeklinde inşa edildiğini anlatan Zelyurt, güvenilir ve sağlam yapılar olarak inşa edilen konutların depremzedeler için güvenli bir ev olacağını vurguladı.

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