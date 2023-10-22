Malatya'da köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor

Hasarın büyük olduğu ilçelerden biri olan Doğanşehir ilçesinde de bir yandan toplu konutlar devam ederken, bir yandan da kırsalda köy tipi evlerin yapımı hızla sürüyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, köy evlerinin yapımını devam ettiği mahallelerden biri olan Altıntop Mahallesi’nde çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Depremin hemen ardından yer tespiti yapılan mahallelerde zaman kaybetmeden evlerin inşasına başlanıldığını ifade eden Zelyurt, Altıntop Mahallesi’nde 59 köy evinin inşasının sürdüğünü söyledi.

Evlerin net 105 ve 115 metrekare olarak 3 artı 1 şeklinde inşa edildiğini anlatan Zelyurt, güvenilir ve sağlam yapılar olarak inşa edilen konutların depremzedeler için güvenli bir ev olacağını vurguladı.