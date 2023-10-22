Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 22.10.2023 11:28

Tahliye etmek istediği kiracısının camlarını kırdı

Antalya'da engelli oğlu ile yaşayan Gülsen Bulut, kira artışında anlaşamadığı gerekçesiyle tahliyesini isteyen ev sahibi E.D.'den, camlarını kırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Tahliye etmek istediği kiracısının camlarını kırdı
[Fotograf: DHA]

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde 12 yaşındaki engelli oğlu Taha Erbey Bulut ile yaşayan Gülsen Bulut, bir süre önce ev sahibi E.D. ile kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladı.

Geçen sene 850 lira olan kirasını 1500 liraya yükselten Bulut, geçen mart ayında ev sahibinden gelen taleple ne yapacağını şaşırdı. Taha Erbey'e bakmak zorunda olduğu için çalışamayan, oğlu üzerinden aldığı engelli maaşıyla geçinen Bulut, haziran ayına kadar kirayı 5 bin, sonrasında 10 bin liraya yükseltmek isteyen ev sahibine olumsuz yanıt verdi.

Tahliye etmek istediği kiracısının camlarını kırdı

Bunun üzerine ev sahibi, tahliye davası açtı. Dava uzlaşmacıya gitti. Bu sırada ev sahibi E.D., iddiaya göre su sayacını söktü. Ev sahibi hakkında polise şikayetçi olan Bulut, önceki gün oğlunu okuldan alıp geldiğinde şaşkınlık yaşadı. Pencere camlarının tamamının kırık olduğunu gören kadın çevredekilere sorduğunda, ev sahibi E.D.'nin camlarını kırdığını öğrendi.

İkinci kez şikayetçi oldu

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Bulut'un evine gelen polisler incelemede bulundu. Bulut, polis merkezine giderek ev sahibi E.D. hakkında ikinci kez şikayetçi oldu.

4 senedir aynı adreste oğluyla birlikte yaşayan Gülsen Bulut, ev sahibinin istediği artışı yapamayacağını, başka eve taşınmak için de maddi gücünün yetersiz olduğunu söyledi.

Bulut, "Mart ayında kontratım bitti. Marttan hazirana kadar sorun yaşamaya başladık. Kiramı yüzde 83 zam yaparak 850 liradan 1500 liraya yükselttik. Onu kabul etmedi ve kapıma gelip 'Hazirana kadar 5 bin lira, hazirandan sonra da 10 bin lira vereceksin' dedi. Ben de çocuğumun engelli maaşıyla geçindiğimizi bu nedenle veremeyeceğimi söyledim" dedi.

"Camları kırıp gitmiş"

Ev sahibinin kapısını tekmelediğini söyleyen Bulut, "İlk önce gelip kapımı tekmeledi sonra su sayacını söktü. En son dün oğlumu okula götürdüğüm saatte eve gelip camları kırıp gitmiş. Hazirandan bu yana birçok kez şikayetçi oldum. Tahliye etmek için dava açtı. Dün uzlaştırmanın da son günüydü ve uzlaşmak istemediğini söyledi. Okuldan gelince camların kırık olduğunu gördüm. Komşulara sordum ve ev sahibinin bir çubuğun ucuna bağladığı metal ile camları kırdığını söylediler" diye konuştu.

"Gidecek yerim yok"

Oğlunun okulunu tamamlayabilmesi için çabaladığını anlatan Bulut, "Burayı boşaltsam gidecek yerim yok. Aldığım maaş belli, kiralar çok yüksek. Çocuğumdan dolayı çalışamıyorum ve ondan aldığımız maaş ile geçinmeye çalışıyoruz. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.  

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Hortum çatıları böyle savurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Afyonkarahisar'da bir tırda kaçak 6 milyon makaron ele geçirildi
12:14
Sanayi ortamının geliştirilmesine yaklaşık 82,2 milyar lira harcanacak
12:11
Malatya'da köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor
12:04
Uydular üzerinden internet haberleşmesinde dünya yeni bir döneme girecek
12:04
İstanbul'da araç sahiplerine 'borcunuz var' tuzağı
11:58
Azerbaycan'da 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı'
Türk bilim insanları mikroplastik riski olmayan yenilebilir bitki çayı poşeti geliştirdi
Türk bilim insanları mikroplastik riski olmayan yenilebilir bitki çayı poşeti geliştirdi
FOTO FOKUS
Azerbaycan'da 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı'
Azerbaycan'da 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ