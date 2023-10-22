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Türkiye
DHA 22.10.2023 11:59

İstanbul'da araç sahiplerine 'borcunuz var' tuzağı

İstanbul'da park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları bulunan 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerektiğini belirten etiketler yapıştırıldı. QR kodu taratanlar ödeme sayfasına yönlendirilirken tuzağa düşenlerin kredi kartından para çekildiği öğrenildi

İstanbul'da araç sahiplerine 'borcunuz var' tuzağı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları bulunan etiketler bastırdılar. Üzerine 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazdılar.

Bu etiketleri de Avcılar'da park halindeki bazı araçların camına yapıştırdılar.

QR kodu taratanlar ödeme sayfasına yönlendirildi. Tuzağa düşenlerin kredi kartından para çekildiği öğrenildi.

İstanbul'da araç sahiplerine 'borcunuz var' tuzağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan vatandaşlar, böyle bir uygulama olmadığını öğrendi.

İSPARK da konuyla alakalı bir mesaj yayımladı. Failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve adli makamlarca siteye erişimin engellenmesi kararı alındığı belirtildi.

Uzmanlarsa bu tip dolandırıcılık yöntemlerine karşı, QR kodu tarattıktan sonra hangi adrese yönlendirdiğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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