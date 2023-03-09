Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kamyon şarampole devrildi: 7 ölü
Malatya'nın Darende ilçesinde, kamyon şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.
Fikret Zaif yönetimindeki kamyon, şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kamyonun içerisinde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen kazanın nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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