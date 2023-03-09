Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de bir daireden 3 kamyon çöp çıktı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, kötü koku şikayeti üzerine inceleme yapılan apartmandaki daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Ekipler temizliğin ardından evi dezenfekte etti.
Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Davultepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Arzu 2 Sitesi'nin 7'nci katındaki daireden kötü koku geldiği şikayeti üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler, evin tüm odalarında çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Zabıtanın da destek verdiği çalışmalarda, daireden uzun uğraşlar sonucu 3 kamyon çöp çıkarıldı. Toplanan atıklar, bertaraf tesisine götürüldü.
Belediye ekipleri, temizliğin ardından evi dezenfekte etti.
Etiketler: Mersin
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