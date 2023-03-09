Depremzede ailenin olduğu araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Erzincan'da depremzede ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Haydar G'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde Mehmet B. idaresindeki tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Meliha G. olay yerinde hayatını kaybetti.
1 yaralının durumu ağır
Yaralanan otomobil sürücüsü Haydar G. ile Aziz G, İclal G., İkbal G. ve Arif G. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan İkbal G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Depremzede aile Kahramanmaraş'tan Trabzon'a gidiyordu
Kazada yaşamını yitiren Meliha G'nin cenazesi de cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan otomobilde bulunan depremzede ailenin Kahramanmaraş'tan Trabzon'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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