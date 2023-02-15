Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetini ortaya koyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Kablolardan çıkan kıvılcımlar, sallanan araçlar ve yıkılan binalar Malatya'daki güvenlik kameralarına yansıdı.
Malatya kent merkezi ve Doğanşehir ilçesindeki güvenlik kameraları, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaşananları kaydetti.
Afetin şiddetini yansıtan görüntülerde, kent merkezindeki binaların yıkılması, vatandaşların kaçışması ve arabaların depremin şiddetiyle sarsılması görülüyor.
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