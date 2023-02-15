Malatya kent merkezi ve Doğanşehir ilçesindeki güvenlik kameraları, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaşananları kaydetti.

Afetin şiddetini yansıtan görüntülerde, kent merkezindeki binaların yıkılması, vatandaşların kaçışması ve arabaların depremin şiddetiyle sarsılması görülüyor.