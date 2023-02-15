İstanbul Valisi Ail Yerlikaya, Twitter hesabından, deprem bölgelerinden kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "13.00 itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre, deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 7 bin 135 hastamızdan 5 bin 733'ü taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.