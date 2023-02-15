Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 5 bin 733'ü taburcu edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden İstanbul'a getirilen ve hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 135 hastadan 5 bin 733'ü taburcu edildi.
İstanbul Valisi Ail Yerlikaya, Twitter hesabından, deprem bölgelerinden kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, paylaşımında, "13.00 itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre, deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 7 bin 135 hastamızdan 5 bin 733'ü taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: İstanbul Kahramanmaraş Deprem Ali Yerlikaya
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