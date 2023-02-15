Depremden olumsuz etkilenen kentte polis, asker ve bekçiler ana ve ara caddelerde hırsızlık, yağma gibi olayların önüne geçmek için önleyici hizmet kapsamında 24 saat devriye geziyor.

Polis ekipleri, kentin farklı bölgelerine kurdukları uygulama noktalarıyla durdurdukları araçlarda bulunanların kimlik sorgusunu yaparak araçlarda arama gerçekleştiriyor.

Deprem nedeniyle çöken binaların enkazlarını da kontrol eden kolluk kuvvetleri olası asayiş olaylarına karşı caydırıcı unsur olarak görev yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, kolluk kuvvetleri vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurun temini için azami gayret gösteriyor.