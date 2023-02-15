Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin AFAD ile koordineli olarak deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucu toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattında depremin etkisiyle hasar oluştuğu belirlendi.

Yapım ekiplerinin çalışmasıyla bin 60 kilometrelik hat, bakım ve onarımı yapılarak yeniden ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

İslahiye-Fevzipaşa, Fevzipaşa-Nurdağı, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Pazarcık-Malatya hatlarını kapsayan 215 kilometrelik demir yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor.

Depremler nedeniyle gar ile istasyonlarda bekleyen ve seyir halinde olan 16 yük vagonu ve 4 vagondan oluşan 1 dizel seti de yoldan çıkarak, orta ve ağır şekilde hasar aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ayrıca 307 yük vagonu, 9 lokomotif, kapanan hat kesiminde mahsur kaldı. Vagonların büyük bölümü kaldırıldı, kalan lokomotif ve vagonları kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor.

Öte yandan afet bölgesine konvansiyonel hatlar ve yüksek hızlı trenler (YHT) ile 186 sefer düzenlendi ve 34 bin 889 afetzedenin tahliyesi sağlandı.

Bu trenlerle 458 gönüllü doktor ve 2 bin 700 askeri personel, deprem bölgesine sevk edildi. Ayrıca depremden sonra çeşitli gar ve istasyonlardaki 100'e yakın vagonda yaklaşık 6 bin afetzede misafir edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Afet bölgesine gönderilen 30 yük treni ile 628 yaşam konteyneri, 52 seyyar tuvalet, jeneratör, 69 vagon gıda, su, giyim, ısıtıcı, hijyen ve insani yardım malzemesi nakledildi.

Bunların dışında İzmir ve İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesine gidecek yaşam konteyneri yüklemeleri sürüyor.