'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetini ortaya koyan yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Depremin çok sayıda binada yıkıma sebep olduğu Malatya'da bir cam atölyesinde yaşananlar, atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde atölyedeki tüm camların yerlere saçılarak paramparça olduğu görülüyor.