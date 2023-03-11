Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 20:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da bir cam atölyesinde deprem anı kamerada
[Fotograf: DHA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bir cam atölyesinde deprem anı kameraya böyle yansıdı.
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetini ortaya koyan yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Depremin çok sayıda binada yıkıma sebep olduğu Malatya'da bir cam atölyesinde yaşananlar, atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde atölyedeki tüm camların yerlere saçılarak paramparça olduğu görülüyor.
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