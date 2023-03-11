Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da trafik kazası: 9 yaralı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Hülya Bilmez'in kullandığı otomobil, Halil İbrahim Yılmaz idaresindeki otomobille, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Akdoğantekke köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Bedriye ve Sadriye Yılmaz, Arif ve Mustafa Bilmez, Sadriye Deniz Şimşek, Huriye Şimşek ile Nazmiye Erdem yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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