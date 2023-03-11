Hülya Bilmez'in kullandığı otomobil, Halil İbrahim Yılmaz idaresindeki otomobille, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Akdoğantekke köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Bedriye ve Sadriye Yılmaz, Arif ve Mustafa Bilmez, Sadriye Deniz Şimşek, Huriye Şimşek ile Nazmiye Erdem yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.