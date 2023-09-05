Malatya’da, “Bina çöktü iş makinesi altında kaldı" ihbarı polisi alarma geçirdi

17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde meydana gelen olayda Tasasız Sokak'ta depremlerde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkım işlemleri sırasında binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.
Yaralanın olmadığı olayda, iş makinesinin enkaz altında kaldığı yönünde ihbar yapılınca bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yıkım işlemlerinin yapıldığı sokakta inceleme yapan ekipler ihbarın asıl olduğunun belirlenmesiyle bölgeden ayrıldı.
Sokak sakinleri ise apartmanın yıkım işlemleri sırasında çöktüğünü söylerken, ihbarın asılsız olduğunu söyledi.