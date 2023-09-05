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Türkiye
İHA 05.09.2023 01:36

Malatya’da, “Bina çöktü iş makinesi altında kaldı" ihbarı polisi alarma geçirdi

Malatya’da ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında iş makinesinin enkaz altında kaldığı yönünde yapılan ihbar polisi alarma geçirdi.

Malatya’da, “Bina çöktü iş makinesi altında kaldı" ihbarı polisi alarma geçirdi
[Fotograf: İHA]

17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde meydana gelen olayda Tasasız Sokak'ta depremlerde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkım işlemleri sırasında binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Yaralanın olmadığı olayda, iş makinesinin enkaz altında kaldığı yönünde ihbar yapılınca bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yıkım işlemlerinin yapıldığı sokakta inceleme yapan ekipler ihbarın asıl olduğunun belirlenmesiyle bölgeden ayrıldı.

Sokak sakinleri ise apartmanın yıkım işlemleri sırasında çöktüğünü söylerken, ihbarın asılsız olduğunu söyledi.
 

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