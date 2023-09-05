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Türkiye
İHA 05.09.2023 00:49

Park halindeyken aniden hareket eden yolcu minibüsü alev topuna döndü

Muş’ta park halindeyken aniden hareket alarak yokuş aşağı ilerleyen 49 M 0011 plakalı yolcu minibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halindeyken aniden hareket eden yolcu minibüsü alev topuna döndü
[Fotograf: İHA]

Alev alev yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Lale Vadisi Parkı yakınlarında saat 22.00 sularında meydana geldi.

Yokuşun başına park edilen araç hareket aldıktan hemen sonra yanmaya başladı.

Aracın alev aldığını gören şoför ve çevredeki vatandaşlar minibüsün tekerleklerine taş koyarak durdurduktan sonra yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaptılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta detaylı inceleme yaptı.

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