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Türkiye
AA 05.09.2023 00:23

Maltepe'deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de çıkan yangın sırasında polis ekiplerince ormanlık alanda görülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe'deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktıktan sonra itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangın sırasında çevrede araştırma yapan polislerce ormanlık alanda 2 kişi tespit edildi.

İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı

Biri yabancı uyruklu kadın 2 şüpheli, ormanlık alana izinsiz giriş gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin yangınla ilgilerinin olup olmadığı araştırılıyor.

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