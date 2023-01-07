Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi: 4 gözaltı
[Fotograf: AA]
Malatya'da kaçakçılığa geçit verilmiyor. Operasyonda, baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Kaçakçılık Malatya
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