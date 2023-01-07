Kozluk ilçesi Kahveci köyünde, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada onlarca koyun telef olurken, kaza sonrası koyunlar yola dağıldı.

Kazayı gören diğer sürücüler ve köylüler, durumu jandarma ve 112 acil servis ekiplerine bildirdikten sonra, yola dağılan koyunları bir araya toplayarak kaçmalarını önledi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.