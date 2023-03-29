Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da art arda depremler
Malatya'da arka arkaya 3,5 ve 3,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 5.50'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Doğanşehir'de yeni sarsıntı
İkinci deprem ise saat 6.27'de Doğanşehir ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-03-29
Saat:06:27:11 TSİ
Enlem:38.173 N
Boylam:37.936 E
Derinlik:12.76 km
Detay:https://t.co/O8wSJ64ckn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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