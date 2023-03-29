Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 05:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'tan Gölbaşı istikametine gitmekte olan Muhammet Hanifi T. idaresindeki otomobil, Çağlayancerit yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü Muhammet Hanifi T. ile otomobilde bulunan Mehmet T., İlknur A., Hatice D., Fatma T.ve Berfin T. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Adıyaman
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