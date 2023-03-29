Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 05:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bugün kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, bölgenin kuzeyinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğleden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli'nin kuzeyi ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Yağış Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Erzincan Tunceli Ardahan Bingöl Muş Sel
Son Haberler
- 06:48
- 06:46
- 06:43
- 06:41
- 06:36
Sıradaki Haber
Adana’da sağanak: Yollar göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz