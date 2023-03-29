Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 05:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana’da sağanak: Yollar göle döndü
[Fotograf: İHA]
Adana’da gece kısa süreli etkili olan sağanak yağış sebebiyle yolları su bastı.
Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak kısa sürede etkili oldu.
Seyhan ilçesinde bazı caddelerde yollar su altında kaldı. Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.
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