Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak kısa sürede etkili oldu.

Seyhan ilçesinde bazı caddelerde yollar su altında kaldı. Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.