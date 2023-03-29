Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
[Temsili Fotoğraf: AA]
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde hava koşullarından dolayı sefer iptalleriyle ilgili açıklama yapıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek olan seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Etiketler: Bursa İstanbul Deniz Otobüsü
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