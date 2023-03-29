Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yerleşkesine Türkiye-Hırvatistan maçı için dev ekran kuruldu.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla maçın izleneceği alana gelen depremzede aileler, dev ekranda karşılaşmayı takip etti.

Koordinatör valiler de maç heyecanına ortak oldu

Kentte koordinatör Vali olarak görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ağrı Valisi Osman Varol, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu da çocukların arasına karışarak maç heyecanına ortak oldu.

Maç sırasında dernek görevlilerince çocuklara ve ailelerine çay, çerez gibi ikramlarda bulunuldu.

Karşılaşma sırasında depremzedeler milli takım lehine tezahürat yaptı.

"Depremzede ailelerin yüzü gülsün istiyoruz"

ASKON Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdullah Eskalen, depremzede ailelerin yüzünü güldürmek için çeşitli programlar yaptıklarını söyledi.

Dernek genel merkezinin de kendilerine ciddi destek verdiğini aktaran Eskalen, milli maç heyecanına depremzede ailelerin çocuklarıyla ortak olmak istediklerini ifade etti.

Eskalen şöyle konuştu:

"Bir nebze de olsa çocukların gülücüklerine vesile olmak istedik. Buraya bu atmosferi oluşturduk. Ramazan boyunca her gün bir organizasyon oluyor. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonlara Türkiye'nin maçını da dahil ettik. Burada sadece çocuklarımız değil, depremzede evebeynlerine de moral vermek istedik."

"Milli maçı izleme imkanı bulduk"

Depremzede İbrahim Gök de çocuğuyla maçı izlemeye geldiğini söyledi.

Gök, "Maçı izleme imkanı bulduğumuz için çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun. Her türlü ihtiyacımızı karşıladı. Çocuklarımız eğleniyor" diye konuştu.

Maçı izleyen çocuklardan 13 yaşındaki Muhammet Dağlı ise arkadaşlarıyla birlikte milli maçın heyecanına ortak olduklarını dile getirdi.

Dağlı, "Çok heyecanlıyız, milli takımımızla her zaman gurur duyuyorum" dedi.