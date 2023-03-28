Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 23:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuvvetli rüzgar çatıyı uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle Altındağ ilçesindeki bir binanın çatısından kopan parçalar kaldırıma düştü.
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Altındağ ilçesinin Hacıbayram Veli Mahallesi'nde bulunan Esen Apartmanı'nın çatısından kuvvetli rüzgarın ardından parçalar kaldırıma düştü.
Kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyen bir kişi düşen parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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