Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 23 mahallede sürecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları 23 mahallede devam edecek.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Narlıca, Maşuklu, Fevzi Çakmak, Esenlik, Ürgen Paşa, Altınçay, Saraykent, Akasya, Odabaşı, Akçaova, Bitiren, Apaydın, Demirköprü, Küçükdalyan, Kışlasaray ve Haraparası ile Defne'deki Harbiye, Sümerler, Değirmenyolu, Çınarlı, Çekmece, Subaşı ve Turunçlu mahallelerinde devam edeceği belirtildi.
Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.
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