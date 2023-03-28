Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de fabrika yangını: Fabrikanın çatısı çöktü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan plastik mobilya ayağı üretilen plastik ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında fabrikanın çatısı çöktü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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