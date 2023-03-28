Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tanker devrildi: 1 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Antalya'nın Finike ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Finike ilçesinde Arif Ş. idaresindeki tanker, Finike-Elmalı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü A.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:55
- 21:49
- 21:27
- 21:25
- 20:57
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz