Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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