Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da şiddetli fırtına etkili oldu
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. İlçede şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.
Fırtına nedeniyle ilçede bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tabelaları ile camları kırıldı.
Yayaların yürümekte zorluk çektiği şiddetli fırtınada, çatıdan kopan parçanın yüksek gerilim hattına takılması nedeniyle ilçede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Ana cadde üzerine devrilen ağaç ise itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
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