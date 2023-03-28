Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köyde çıkan yangın çıktı
[Fotograf: AA]
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Günyazı köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Günyazı köyünde saatlerinde bir ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede çevredeki 3 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine köye Kargı Belediyesi ile Kargı Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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