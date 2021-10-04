Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da aranan 47 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 47 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Malatya
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