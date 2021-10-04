Devriye görevi yapan polis ekipleri, Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile kaçmaya başladı. Bunun üzerine takviye isteyen ekipler, otomobili kovalamaya başladı.

Ekipler, drift atarak ilerleyen otomobil sürücüsüne anonslar yaparak durmasını istedi. Ancak İzmir Yolu Caddesi’ne çıkan sürücü merkez Osmangazi ilçesi istikametine kaçışını sürdürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Trafikte araçlara makas atarak ilerleyen otomobilin kaza yapma ihtimaline karşı ekipler, sıcak temasta bulunmaktan kaçınırken sürücü Bedirhan K., Dikkaldırım Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Polis aracına çarptı

Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü polis aracına çarptı. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Bedirhan K., önce kavşağa ardından da ağaca çarparak durabildi.

Naneli sakız çiğneyen sürücü alkolmetreyi kandıramadı

Çarparak kaçtıkları polis ekipleri tarafından araçtan indirilen Bedirhan K., Ramazan D., Yasin B. ve Alper K. kazayı yara almadan atlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekiplerinin üst araması yaptığı sırada naneli sakız çiğnediği görülen sürücü Bedirhan K.’nın alkol testinde 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

9 bin 950 TL ceza kesildi

Sürücüye dirft atmaktan 6 bin 700, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL, makas atmaktan bin 228 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL, şerit değiştirme ihlalinden 314 TL, kırmızı ışık ihlalinden 314 TL olmak üzere toplam 9 bin 950 TL ceza kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

Gözaltına alınan Bedirhan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerine, Bedirhan K.’yı kaçmaması konusunda uyardıklarını ancak durmadığını söyleyen arkadaşı Yasin B., "Arkadaşım, 'yakalanmazsam daha az ceza alırım' diyerek polisten kaçmak istedi, ancak şimdi cezasını çekecek" dedi.