Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İran uyruklu kişilerin, Şerefiye Mahallesi'ndeki evde düzensiz göçmenleri zorla tuttuğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
3 zanlı tutuklandı
Evde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu Ş.V, R.A. ve M.G.K. ile 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, ifadelerinde İranlı şüphelilerin evde kendilerini zor kullanarak tuttuğunu, telefon ve paralarını aldıklarını anlattı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
Son Haberler
- 11:41
- 11:39
- 11:37
- 11:21
- 11:31
Sıradaki Haber
Geçmediği köprüden 13 defa ceza yedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz