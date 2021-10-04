Şenyayla bölgesinde bulunan Kayalısu köyünde oturanlar, terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle 1993 yılında göç etti. Son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölge terörden temizlendi.

Köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sürede zarar gören evlerinin yerine yenilerini yaptı. Yıllardır uzak kaldıkları köylerinde yeniden yaşam süren köylüler için İl Özel İdaresi seferber oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Yolları asfaltlayan ekipler, Şenyayla bölgesi ile Kayalısu köyünü birbirine bağlayan yolda da iyileştirme çalışması başlattı. Ulaşım problemi ise 9 milyon 600 bin lira harcanarak çözülecek.

Tüm köy geri döndü

Terör örgütünden arındırılarak devlet hizmetlerinin taşındığı bölgedeki çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, şöyle konuştu:

"Bu bölge, terörden arındırılmış bir bölgedir. 1990'lı yıllardan sonra, bu bölgede vatandaşlarımız terör nedeniyle büyük şehirlere göç etmişlerdi. Şu anda Allah'a şükürler olsun ki, devletimiz kudretini gösterdi ve terörden arındırılan bu bölgeye vatandaşlarımız geri dönmeye başladı."

[Fotoğraf: DHA]

Yentür 20 kilometrelik yolun 2022 yılında tamamlanacağını anlattı.

"Bu yıl alt yapı ve stabilize işlemlerini yapacağız. Önümüzdeki yıl da birinci ve ikinci kat sathi kaplamalarını yapacağız. Yolun bağlantısı özellikle Muş-Kulp kara yolu ayrımından Üçevler grup köy yoluna bağlanıncaya kadar yere asfalt yapılacak. Aynı zamanda üst bölgesine giden 7 kilometrelik yol da asfalt olacak."

[Fotoğraf: DHA]

"Ne kadar şükretsek az"

Terör olayları nedeniyle 28 yıl boyunca köylerinden uzak kaldıklarını söyleyen Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, şunları söyledi:

"Devletimiz, her türlü imkanı bize sağladı. Şu an köylülerimiz tekrardan geri dönüş yapmıştır. Metropollerde, büyükşehirlerde yaşayanlar geri köye yerleşmiştir. Bütün köy tekrar geri döndü. Devletimizin verdiği imkanlar, yaptığı çalışmaların olacağını tahmin edemiyorduk. Bunları hayal bile edemiyorduk. Bu yol çalışmasından 10 köy ve 22 mezra faydalanacaktır. Bu tek benim köyüm değil, Diyarbakır’a kadar faydalanılacak bir yerdir. Ne kadar şükretsek azdır. Bu hizmetlerin asla hakkını ödeyemeyiz."

120 hane ile bin nüfusa ulaşan köylerine ilk defa kadastro girdiğini vurgulayan Erez, "Yıllardır bu köye kadastro girmemişti. Güvenlik güçlerimizin sayesinde köyümüze kadastro girdi ve herkesin arazisi ölçülerek, teslim edildi. Köyüm adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.