Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ile sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 24, Iğdır'da 19, Erzincan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 15, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 11 derece olacağı öngörülüyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Meteoroloji Sağanak
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