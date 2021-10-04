Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 2,3 ton etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 ton 340 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte alkol yapıldığı belirlenen bir imalathaneye operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 2 ton 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 şişeye konulmuş alkol, 2 bin 500 kapak, 63 etiket ve 400 boş şişe ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Sahte Alkol
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